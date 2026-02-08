FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda 26 din Superliga, care s-a jucat la Galați.

Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25')

Florin Tănase, omul record de la FCSB: „Mă bucur pentru asta”

Mijlocașul ofensiv de la FCSB a reușit trie pase decisive și un gol, astfel că a fost clar cel mai bun jucător de pe teren.

Pe lângă „hattrick-ul” de assist-uri, Tănase a marcat și golul cu numărul 100 pentru FCSB, fiind astfel fotbalistul cu cele mai multe goluri marcat pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Tănase a spus la finalul meciului că succesul de la Galați este cea mai importantă victorie a sezonului pentru campioana României.

„A fost un meci perfect! Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Am dat dovadă de o mentalitate puternică și am revenit de la 0-1, în deplasare, în fața unei echipe foarte bune.

E cea mai importantă victorie a sezonului! Dacă nu câștigam astăzi (n.r. duminică, 8 februarie), șansele noastre de a intra în play-off erau nule.

Când se dau 3 goluri din pasele tale înseamnă că ai jucat bine. Am reușit asta într-un moment greu al echipei și mă bucur pentru asta.

Eram și înainte foarte optimiști. Știți cum e la fotbal! Trebuie să jucăm la fel de acum, la victorie, pentru că avem de recuperat.

Craiova e pe primul loc, nu? Meciurile cu Craiova o să fie importante, pentru că e o echipă bună. Îi știm foarte bine.

Mergem să câștigăm și trebuie să jucăm la victorie, pentru că trebuie să mergem mai departe și în Cupa României”, a declarat Florin Tănase.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe poziția a opta din Superliga și se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.