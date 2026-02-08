Milen Zhelev a deschis scorul în minutul 25 al meciului. Daniel Bîrligea realizat, ulterior, o ”dublă” (minutul 31 și minutul 43), iar FCSB a reintrat în joc.

În actul secund, Darius Olaru (minutul 66) a dus scorul la 3-1 în minutul 66, la 12 minute după ce Zivulic a fost eliminat. Florin Tănase a închis tabela de marcaj la 4-1 în minutul 79.

Încep ”finalele”. Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după 4-1 cu Oțelul Galați

Dacă înainte de meci FCSB era pe locul 10 cu 37 de puncte, după victoria de la Galați formația dirijată de Elias Charalambous a urcat pe poziția a 8-a cu 40 de puncte.

Campioana se află acum la două lungimi de play-off. Locul 6 în clasament este ocupat de ”U” Cluj cu 42 de puncte, iar pe 7 e vicecampioana CFR Cluj cu 41 de puncte.

Pentru FCSB urmează acum patru ”finale”, în finalul sezonului regulat.