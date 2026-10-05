EXCLUSIV Robert Lewandowski a simulat la eliminarea lui Radu Drăgușin? „Eu în locul lui nu îmi ceream scuze!”

Robert Lewandowski a simulat la eliminarea lui Radu Drăgușin? „Eu în locul lui nu îmi ceream scuze!” Stranieri
Ovidiu Neacșu
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Radu Drăgușin a fost eliminat în Polonia - România în urma unui duel în careu cu Robert Lewandowski.

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Naționala României a fost umilită la Varșovia, scor 0-6, de o echipă a Poloniei care nu se afla într-un moment bun, iar eliminare lui Radu Drăgușin din prima repriză a cântărit mult pentru rezultatul final.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B a Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Florin Manea, despre criticile la adresa lui Radu Drăgușin: „Nu a fost fault! Dacă alții au văzut altfel...”

Radu Drăgușin și Robert Lewandowski au fost implicați în cea mai fierbinte fază a meciului, care s-a petrecut în minutul 22. Fundașul naționalei României a provocat un penalty, după ce l-a împins pe atacantul polonez în careu, iar centralul Urs Schnyder i-a arătat și cartonașul roșu lui Drăgușin în acea fază care a rupt echilibrul meciului.

Florin Manea a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre criticile care au apărut la adresa jucătorului de la Fiorentina după ce a fost eliminat în meciul cu Polonia, iar echipa națională a rămas în zece oameni.

Impresarul lui Radu Drăgușin este de părere că Robert Lewandowski a accentuat împingerea și a simulat. Florin Manea a adăugat că nu înțelege vocile care îl critică pe fundașul central de 24 de ani, pentru că faza eliminării nu a fost o greșeală flagrantă.

„Se întâmplă să mai joci și în zece, dar să iei șase e foarte dureros. Mergem înainte.

(n.r. Au fost voci care l-au criticat pe Radu Drăgușin) De ce să-l critice pe Radu? Nu a fost fault, în primul rând. A pus mâna pe el (n.r. pe Lewandowski), dar nu a folosit forță excesivă.

Eu înțeleg să fii supărat și să-l critici dacă îi dădea vreun cot, e altceva, dar pentru asta... Din câte mă pricep eu la fotbal, te întorci și pui mâna. Doar nu te întorci cu mâinile pe lângă corp. E sport de contact, până la urmă. Nu l-a împins, pur și simplu l-a atins pe umăr, dar dacă alții au văzut altfel...

Eu nu am ce să-i reproșez lui Radu, chiar dacă el și-a cerut scuze față de toată lumea. Mie nu mi s-a părut ceva neregulamentar acolo. Dacă era un cot dat din greșeală sau ceva de genul acesta, mai înțelegeam, dar așa...

El și-a cerut scuze pentru că a dezechilibrat meciul, dar, până la urmă, nu este vina lui. Radu a dat dovadă de mare caracter că și-a cerut scuze.

Dacă te iei de Radu, nu știu care ar fi motivul. Mă gândesc la Vlădoiu la Mondiale, când a luat roșu, a intrat și i-a dat ăluia să-i rupă piciorul. Aia e greșeală, dar aici, la Radu (n.r. Drăgușin), nu e. Eu, în locul lui, nu-mi ceream scuze, îți spun sincer, dar bravo lui pentru ce a făcut”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Radu Drăgușin și-a pus cenușă în cap după Polonia - România 6-0

Radu Drăgușin și-a asumat vina după meciul de la Varșovia, chiar dacă faza eliminării sale a fost cât se poate de discutabilă.

„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea.

Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi. E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, la flash-interviu. 

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