Naționala României a fost umilită la Varșovia, scor 0-6, de o echipă a Poloniei care nu se afla într-un moment bun, iar eliminare lui Radu Drăgușin din prima repriză a cântărit mult pentru rezultatul final.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B a Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Florin Manea, despre criticile la adresa lui Radu Drăgușin: „Nu a fost fault! Dacă alții au văzut altfel...”

Radu Drăgușin și Robert Lewandowski au fost implicați în cea mai fierbinte fază a meciului, care s-a petrecut în minutul 22. Fundașul naționalei României a provocat un penalty, după ce l-a împins pe atacantul polonez în careu, iar centralul Urs Schnyder i-a arătat și cartonașul roșu lui Drăgușin în acea fază care a rupt echilibrul meciului.

Florin Manea a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre criticile care au apărut la adresa jucătorului de la Fiorentina după ce a fost eliminat în meciul cu Polonia, iar echipa națională a rămas în zece oameni.

Impresarul lui Radu Drăgușin este de părere că Robert Lewandowski a accentuat împingerea și a simulat. Florin Manea a adăugat că nu înțelege vocile care îl critică pe fundașul central de 24 de ani, pentru că faza eliminării nu a fost o greșeală flagrantă.

„Se întâmplă să mai joci și în zece, dar să iei șase e foarte dureros. Mergem înainte.

(n.r. Au fost voci care l-au criticat pe Radu Drăgușin) De ce să-l critice pe Radu? Nu a fost fault, în primul rând. A pus mâna pe el (n.r. pe Lewandowski), dar nu a folosit forță excesivă.

Eu înțeleg să fii supărat și să-l critici dacă îi dădea vreun cot, e altceva, dar pentru asta... Din câte mă pricep eu la fotbal, te întorci și pui mâna. Doar nu te întorci cu mâinile pe lângă corp. E sport de contact, până la urmă. Nu l-a împins, pur și simplu l-a atins pe umăr, dar dacă alții au văzut altfel...

Eu nu am ce să-i reproșez lui Radu, chiar dacă el și-a cerut scuze față de toată lumea. Mie nu mi s-a părut ceva neregulamentar acolo. Dacă era un cot dat din greșeală sau ceva de genul acesta, mai înțelegeam, dar așa...

El și-a cerut scuze pentru că a dezechilibrat meciul, dar, până la urmă, nu este vina lui. Radu a dat dovadă de mare caracter că și-a cerut scuze.

Dacă te iei de Radu, nu știu care ar fi motivul. Mă gândesc la Vlădoiu la Mondiale, când a luat roșu, a intrat și i-a dat ăluia să-i rupă piciorul. Aia e greșeală, dar aici, la Radu (n.r. Drăgușin), nu e. Eu, în locul lui, nu-mi ceream scuze, îți spun sincer, dar bravo lui pentru ce a făcut”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.