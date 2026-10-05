EXCLUSIV Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!”

Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!” Nationala
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Manea a vorbit despre meciul României cu Suedia.

TAGS:
Florin ManeaGica HagiSuediaRomania
Din articol

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Echipa antrenată de Gică Hagi are ultima șansă să reușească un rezultat pozitiv în această pauză internațională după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive în primele meciuri.

Florin Manea: „Noi avem timp să folosim echipa a doua acum?!”

Florin Manea a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro înaintea meciului cu Suedia și a explicat că îi vine foarte să îl critice pe Gică Hagi după rezultatele slabe din Nations League.

Întrebat dacă Gică Hagi va face la fel ca în meciul cu Bosnia și va surprinde cu echipa de start, Florin Manea consideră că selecționerul ar trebui să folosească cei mai buni jucători pentru că „tricolorii” au nevoie de victorie ca de aer.

„Gică Hagi pentru mine este un idol, nu o să pot niciodată să spun ceva rău despre el, pentru că m-a scos în stradă. Eu nu sunt antrenor ca să-mi dau cu părerea. Îmi pare rău de rezultate, nu știu cine este vinovat sau cine nu este vinovat.

Noi avem timp să folosim echipa a doua acum?! Dacă folosim echipa a doua și apoi pierdem, o să avem zero puncte. La început se vorbea că facem șapte puncte, unii spuneau că facem 12, alții șase, dar deocamdată putem să mai facem doar trei. Trebuie să jucăm cu cea mai bună echipă care ne-ar putea da speranța că am putea câștiga cu Suedia acasă. Nu cred că mai avem timp să facem experimente”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

  • Suedia romania liga natiunilor 25092026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
România - Suedia, de la ora 21:45 | Echipe probabile + ce cote oferă casele de pariuri la victoria României + analiza lui Dan Chilom
România - Suedia, de la ora 21:45 | Echipe probabile + ce cote oferă casele de pariuri la victoria României + analiza lui Dan Chilom
Fotbaliștii lui Gică Hagi luați tare înainte de România - Suedia: „Nu ai cum să pierzi atâtea meciuri!”
Fotbaliștii lui Gică Hagi luați tare înainte de România - Suedia: „Nu ai cum să pierzi atâtea meciuri!”
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
„Ce ai făcut cu Djokovic sau Sampras?” Robert Niță, haz de necaz după Polonia - România 6-0
„Ce ai făcut cu Djokovic sau Sampras?” Robert Niță, haz de necaz după Polonia - România 6-0
ULTIMELE STIRI
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie
Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB



Recomandarile redactiei
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Alte subiecte de interes
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
CITESTE SI
Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

stirileprotv Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!