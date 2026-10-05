Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Echipa antrenată de Gică Hagi are ultima șansă să reușească un rezultat pozitiv în această pauză internațională după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive în primele meciuri.

Florin Manea: „Noi avem timp să folosim echipa a doua acum?!”

Florin Manea a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro înaintea meciului cu Suedia și a explicat că îi vine foarte să îl critice pe Gică Hagi după rezultatele slabe din Nations League.

Întrebat dacă Gică Hagi va face la fel ca în meciul cu Bosnia și va surprinde cu echipa de start, Florin Manea consideră că selecționerul ar trebui să folosească cei mai buni jucători pentru că „tricolorii” au nevoie de victorie ca de aer.

„Gică Hagi pentru mine este un idol, nu o să pot niciodată să spun ceva rău despre el, pentru că m-a scos în stradă. Eu nu sunt antrenor ca să-mi dau cu părerea. Îmi pare rău de rezultate, nu știu cine este vinovat sau cine nu este vinovat.

Noi avem timp să folosim echipa a doua acum?! Dacă folosim echipa a doua și apoi pierdem, o să avem zero puncte. La început se vorbea că facem șapte puncte, unii spuneau că facem 12, alții șase, dar deocamdată putem să mai facem doar trei. Trebuie să jucăm cu cea mai bună echipă care ne-ar putea da speranța că am putea câștiga cu Suedia acasă. Nu cred că mai avem timp să facem experimente”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.