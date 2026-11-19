Ianis Hagi (28 de ani) va intra în ultimele luni de contract cu Alanyaspor, unde prinde din ce în ce mai puține minute. S-a vorbit intens despre posibilitatea ca mijlocașul român să schimbe echipa, fiind dorit, printre altele, și de FCSB.

Anamaria Prodan: ”Ianis Hagi e unul dintre cei mai buni jucători ai României”

Anamaria Prodan nu crede că Gigi Becali își va realiza marele vis pentru următoarea perioadă de mercato, și anume transferul lui Ianis Hagi. Mai multe, impresara crede că mijlocașul este unul dintre cei mai buni jucători români, în ciuda evoluțiilor modeste din ultima vreme.

”(n.r. - Pe Ianis îl vezi la FCSB?) Nu, și de ce ar veni? Astea sunt prostii. Ianis este unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are România. Dacă nu se chema Hagi, vă garantez că azi era considerat cel mai bun jucător”, a spus Anamaria Prodan.