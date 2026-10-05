România a pierdut rușinos la Varșovia, scor 0-6, partida cu Polonia din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B a Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Radu Drăgușin, devastat după eliminarea din minutul 22: „A ajuns în vestiar și m-a sunat”

Radu Drăgușin și Robert Lewandowski au fost implicați în cea mai fierbinte fază a meciului, care s-a petrecut în minutul 22. Fundașul naționalei României a provocat un penalty, după ce l-a împins pe atacantul polonez în careu, iar centralul Urs Schnyder i-a arătat și cartonașul roșu lui Drăgușin în acea fază care a rupt echilibrul meciului.

Florin Manea a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro că Radu Drăgușin l-a sunat imediat ce a ajuns în vestiar.

Fundașul naționalei și-a dorit să audă părerea agentului său despre faza fierbinte, care a dezechilibrat total meciul de la Varșovia. Florin Manea i-a spus lui Drăgușin că Lewandowski a simulat, însă jucătorul Fiorentinei era dezamăgit de felul în care s-au întâmplat lucrurile pe teren.

„Pe el, săracul, l-a dat afară în minutul 22 și, în minutul 27, mi-a dat mesaj din vestiar, pentru că era preocupat să știe dacă a fost sau nu a fost (n.r. fault și eliminare). 'Florin, ce am făcut, a fost fault?.

I-am spus că nu a fost nimic, nimic, chiar nimic. Deci, așa de preocupat era, pentru că el, în momentul în care a ajuns în vestiar, m-a sunat să vadă dacă a greșit sau nu. Era devastat, pentru că jucasem bine (n.r. România) până la momentul eliminării. Eu, dacă eram arbitru, i-aș fi dat galben lui Lewandowski”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Tricolorii” au trei înfrângeri consecutive înaintea ultimului meci din această pauză internațională, pe care îl vor disputa cu Suedia, la București.

De cealaltă parte, Polonia a câștigat primul meci din Grupa 4 și este pe locul trei, în timp ce Bosnia are două remize și o victorie și se află pe poziția a doua. Suedia este lider, cu două victorii și o remiză.