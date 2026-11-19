Lukasz Szukala și Raul Rusescu sunt cele mai noi achiziții din staff-ul administrativ al roș-albaștrilor. Cei doi au venit în contextul în care Gigi Becali a concediat mai multe persoane din organigrama clubului, iar Mihai Stoica a decis să plece din propria inițiativă.

Florin Gardoș nu ar refuza-o pe FCSB

Rusescu se va ocupa de academia clubului, în timp ce Szukala va prelua funcția de director sportiv, care a fost ocupată până de curând de Florin Cernat.

”Dacă ți s-ar propune ai lua în calcul o discuție cu FCSB, mai ales că sunt acolo Sucala și Rusescu?”, a fost întrebarea adresată de moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, Andrei Grecu, pentru Florin Gardoș.

Florin Gardoș a recunoscut că s-ar gândi serios să semneze cu FCSB, mai ales că acum la echipă sunt și Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Fostul fundaș spune că este la fel de importantă și prezența lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Totuși, Gardoș a transmis că deocamdată acest scenariu este greu de realizat, în condițiile în care își dorește înainte de toate să promoveze cu Chindia Târgoviște în Superliga României din postura de oficial al clubului.

”Aș lua în calcul o discuție, nu pot să fiu ipocrit să spun că n-aș lua în discuție treaba asta. Nu în momentul ăsta, pentru că e munca mea de aproape un an de zile la Chindia și, așa cum vedeți și voi, sper să fim în Liga I și n-aș putea să dau cu piciorul la toată la treaba asta. Mă simt responsabil față de toți oamenii de acolo, începând de la jucători și terminând cu restul.

Dar, na, am jucat acolo, ok, că între timp eu n-am prins FCSB, eu am plecat înainte să fie nebunia asta cu schimbarea numelui, dar sunt atașat emoțional. Acum e un plus, e un mare plus faptul că e Laurențiu Reghecampf și mai ales că sunt cei doi și asta mi-ar da un imbold așa să zic: Ok, chiar putem să încercăm să dezvoltăm clubul pe mai multe direcții'.

Dar na, în eu în timp așa am avut discuții cu oameni din club și încercam să înțeleg de ce nu se insistă mai mult pe social media, de ce nu se insistă mai mult pe marketing, de ce nu se insistă mai mult pe tot ce înseamnă experiența de meci. Și mi s-a spus că nu prea îl interesează pe patron. Acum, na, eu să eu aș fi foarte curios să văd dacă într-adevăr așa e, că până la urmă tot la bani ajungem, nu?”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.