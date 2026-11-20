Maria Olaru a lăsat podiumul de la gimnastică și a făcut senzație la „Dansez pentru tine”!

Maria Olaru este campioană olimpică, mondială și europeană la gimnastică cu echipa României, iar la individual compus a cucerit aurul la mondialele din Tianjin și argintul la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Acum 20 de ani, fosta campioana olimpică la gimnastica, Maria Olaru făcea senzație la „Dansez pentru tine”. emisiunea fenomen care revine la PRO TV. Înscrierile au început deja.

Maria Olaru a participat la Dansez pentru tine si l-a ajutat pe partenerul ei sa-i implineasca visul mamei si sa deschida un adapost pentru animale.

„Marea bătaie de cap nu a fost dansul în sine, ci faptul că trebuia să dansez pe tocuri, pentru că o viață întreagă am fost desculță (n.r. la gimnastică). Mă reprezintă pantofii sport”, a spus Maria Olaru, în exclusivitate pentru PRO TV.

Fosta campioana olimpica si mondiala la gimnastica n-a putut sa participe in finala show-ului de la Pro Tv pentru ca a fost nevoita sa se opereze la coloana.