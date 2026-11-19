Dinamo este surpriza plăcută din startul acestui sezon. Sub comanda lui Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare a încheiat turul campionatului regulat pe treapta secundă, cu 33 de puncte.

Rangers vrea să fure starul lui Dinamo!

Unul dintre artizanii rezultatelor este nimeni altul decât Danny Armstrong. Scoțianul a acumulat nu mai puțin de 16 contribuții decisive în primele 15 runde din campionatul intern.

Atacantul a fost transferat în vara anului trecut la formația din Ștefan cel Mare, acesta reușind să confirme atât în mandatul lui Zeljko Kopic, cât și în cel al lui Nuno Campos.

Prestațiile bune ale scoțianului pot duce la un transfer de răsunet. Mai exact, Glasgow Rangers ar fi interesată de serviciile lui Danny Armstrong.

Conform Rangers News, Danny Armstrong este pe lista gigantului din Scoția, însă mutarea s-ar putea produce abia în vara anului viitor.

Scoțianul este cotat la un milion de euro de Transfermarkt, însă Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo ar accepta o ofertă de trei milioane de euro.

„Dacă primim 3 milioane de euro pe el, mâine îi fac fundă. Trebuie să ne raportăm la nivelul campionatului nostru. Pentru nivelul nostru, suma asta de transfer pentru un jucător de 29 de ani e extraordinară”, a declarat conducătorul dinamovist în urmă cu puțin timp.