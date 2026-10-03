Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Bogdan Lobonț surprinde după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de sâmbătă, 3 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță.

Întrebat despre înfrângerea dureroasă, Bogdan Lobonț a ținut să formeze un scut în jurul jucătorilor, acesta expunând că tricoul echipei naționale cântărește foarte greu. Fostul portar susține că au fost două jocuri la Varșovia, cu România la timonă până la momentul eliminării din minutul 22.

„Vreau să înțeleagă lumea un lucru fundamental, sunt obișnuit să apăr, am fost portar toată viața mea. Acum nu apăr rezultatul de aseară, dar sunt lângă jucătorii echipei naționale și îi apăr de ideea că acest 6-0 de aseară nu îi definește.

Apăr contextul care a dus la acest rezultat de 6-0! Este diferență între a analiza evoluția din teren și execuția publică. Acești băieți au fost puși de zid după meciul din Suedia, după cel cu Bosnia, dar mai ales după cel de aseară. Este o diferență!

Știu foarte bine, două decenii am fost la echipa națională. Știu cât de mult cântărește tricoul echipei naționale, dar mai ales cât cântărește după un astfel de rezultat.

Dacă e să intrăm în meciul de aseară mai în detaliu, putem spune că au fost două meciuri în unul. Am avut oportunitățile noastre la șuturile lui Băluță și Man”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.