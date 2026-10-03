Cornel Dinu l-a desființat pe Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0: „Săracul! Era bun la recoltă”

România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori.

Cornel Dinu l-a distrus pe pe Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0

Cu toate că naționala lui Gică Hagi a fost umilită la Varșovia, România a avut un start destul de bun de meci. Momentul în care s-a rupt echilibrul a fost lovitura de la 11 metri acordată de arbitrul Urs Schnyder la căderea lui Robert Lewandowski în careu.

Pe lângă penalty-ul transformat de fostul star de la Bayern și Barcelona, Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, pentru că faultul comis de fundașul român a fost făcut din postura de ultim apărător.

Cornel Dinu a vorbit despre prestația lui Radu Drăgușin, iar fostul selecționer al naționalei l-a „tăvălit” serios pe cel mai valoros jucător al României, conform Transfermarkt.com (Radu Drăgușin este cotat la 16 milioane de euro).

„El când aleargă seamănă cartofi. Este bun la recoltă prin zona Miercurea Ciuc, pe acolo. Nu-mi mai scoateţi ochii: milionar şi jucător de valoare, când el, săracul, abia se mişcă pe teren. Aleargă pe călcâi. Săditor de cartofi”, a spus Cornel Dinu, la Prima Sport.