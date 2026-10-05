Tricolorii au pierdut primul meci oficial cu Gică Hagi pe banca tehnică contra Suediei, scor 1-2. A urmat apoi un eșec pe Arena Națională contra Bosniei, scor 2-4. Vineri, prima reprezentativă a suferit o umilință uriașă la Varșovia, în fața Poloniei lui Robert Lewandowski, scor 0-6.

În ultimul meci din această lună, România va înfrunta Suedia acasă.

Având în vedere prestațiile slabe ale echipei naționale, a apărut întrebarea dacă Gică Hagi va mai continua pe banca tehnică a echipei naționale. Chiar selecționerul dădea de înțeles după eșecul cu Bosnia că ar putea demisiona.

Totuși, Hagi a venit cu un nou set de declarații înaintea meciului cu Polonia în care a afirmat că va continua la echipa națională.

Întrebarea rămâne însă validă: ”Ar trebui să rămână Gică Hagi în funcție după Polonia - România 6-0?”.

În sondajul Sport.ro s-au strâns peste 36.000 de voturi. Diferențele nu sunt mari, însă majoritari sunt cei care sunt de părere că Gică Hagi ar trebui să plece de la echipa națională. 53.27% dintre voturi au fost împotriva actualului selecționer.