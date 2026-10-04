EXCLUSIV Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit”

Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit” Nationala
Ovidiu Neacșu
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Florin Manea a vorbit despre eliminarea lui Radu Drăgușin în exclusivitate pentru Sport.ro.

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România a pierdut rușinos la Varșovia, scor 0-6, partida cu Polonia din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” au trei înfrângeri consecutive înaintea ultimului meci din această pauză internațională, pe care îl vor disputa cu Suedia la București.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Florin Manea nu s-a ferit! Cum a văzut eliminarea lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin și Robert Lewandowski au fost implicați în cea mai fierbinte fază a meciului, care s-a petrecut în minutul 22. Fundașul naționalei României a provocat un penalty, după ce l-a împins pe atacantul polonez în careu, iar centralul Urs Schnyder i-a arătat și cartonașul roșu lui Drăgușin la acea fază care a rupt echilibrul meciului.

Impresarul lui Radu Drăgușin a fost contactat telefonic de Sport.ro pentru a afla opinia lui în legătură cu faza din prima repriză la care fundașul Fiorentinei și-a lăsat echipa în zece oameni.

Florin Manea este de părere că la faza respectivă Lewandowski a simulat și l-a păcălit pe arbitrul elvețian.

„Am văzut ce văzut toată lumea. A fost o eroare de arbitraj, zic eu, la cartonașul roșu al lui Radu. Sigur, nu a fost fault din punctul meu de vedere, trebuia să dea simulare. 

Dacă te uiți pe fază, își aruncă picioarele înapoi și nu l-a atins nimeni la picioare (n.r. pe Lewandowski), dar s-a aruncat ca și cum l-a lovit cineva. 

Eu cred că a greșit în primul rând că a dat roșu, dacă ar fi dat fault și galben atunci l-ar fi chemat la VAR”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În urma acestei înfrângeri, România a ajuns la trei meciuri pierdute din tot atâtea jucate în grupa din Nations League și se află pe ultimul loc.

De cealaltă parte, Polonia a câștigat primul meci din Grupa 4 și este pe locul trei, în timp ce Bosnia are două remize și o victorie și se află pe poziția a doua. Suedia este lider cu două victorii și o remiză.

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Radu Drăgușin și-a pus cenușă în cap după Polonia - România 6-0

„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea.

Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi. E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, la flash-interviu. 

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