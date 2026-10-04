România a pierdut rușinos la Varșovia, scor 0-6, partida cu Polonia din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” au trei înfrângeri consecutive înaintea ultimului meci din această pauză internațională, pe care îl vor disputa cu Suedia la București.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Florin Manea nu s-a ferit! Cum a văzut eliminarea lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin și Robert Lewandowski au fost implicați în cea mai fierbinte fază a meciului, care s-a petrecut în minutul 22. Fundașul naționalei României a provocat un penalty, după ce l-a împins pe atacantul polonez în careu, iar centralul Urs Schnyder i-a arătat și cartonașul roșu lui Drăgușin la acea fază care a rupt echilibrul meciului.

Impresarul lui Radu Drăgușin a fost contactat telefonic de Sport.ro pentru a afla opinia lui în legătură cu faza din prima repriză la care fundașul Fiorentinei și-a lăsat echipa în zece oameni.

Florin Manea este de părere că la faza respectivă Lewandowski a simulat și l-a păcălit pe arbitrul elvețian.

„Am văzut ce văzut toată lumea. A fost o eroare de arbitraj, zic eu, la cartonașul roșu al lui Radu. Sigur, nu a fost fault din punctul meu de vedere, trebuia să dea simulare.

Dacă te uiți pe fază, își aruncă picioarele înapoi și nu l-a atins nimeni la picioare (n.r. pe Lewandowski), dar s-a aruncat ca și cum l-a lovit cineva.

Eu cred că a greșit în primul rând că a dat roșu, dacă ar fi dat fault și galben atunci l-ar fi chemat la VAR”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În urma acestei înfrângeri, România a ajuns la trei meciuri pierdute din tot atâtea jucate în grupa din Nations League și se află pe ultimul loc.

De cealaltă parte, Polonia a câștigat primul meci din Grupa 4 și este pe locul trei, în timp ce Bosnia are două remize și o victorie și se află pe poziția a doua. Suedia este lider cu două victorii și o remiză.