Gigi Becali a realizat primul transfer din mercato de iarnă. Petru Popescu, atacant care a impresionat la echipa națională, a fost adus la FCSB în schimbul sumei de 250.000 de euro.

MM Stoica ”dă din casă” după transferul făcut de FCSB

Petru Popescu este primul jucător adus după ce Mihai Stoica a plecat de la FCSB. Interesant este că atacantul din Republica Moldova a mai fost propus la formația roș-albastră și în trecut.

Întrebat despre mutarea lui Petru Popescu, Mihai Stoica nu a ezitat să reacționeze, în condițiile în care a avut profilul jucătorului în față și în urmă cu câteva luni.

Totuși, la acel moment fostul oficial al FCSB nu s-a arătat interesat de atacant. Motivul? Mihai Stoica considera că aptitudinile lui Petru Popescu nu sunt pe placul lui Gigi Becali.

Pentru a-și consolida opinia, „MM” a transmis că patronul de la FCSB preferă ca un atacant să fie combativ, cu o tehnică bună. Pentru a fi complet sincer, Mihai Stoica a mărturisit că analiza lui Petru Popescu a fost destul de „superficială” la acel moment.

„Acum câteva luni l-am avut, a existat propunerea asta. Ne-am uitat la el, nu ne-a atras atenția, am trecut peste. Acum, sigur că ultimul meci pe care l-a jucat la echipa națională a atras atenția. A marcat două goluri contra Kazahstanului, unul fiind o capodoperă.

Nivelul la care a jucat e clar că e modest. Nu știu dacă va face față, dar nici nu este o investiție foarte mare, care să prezinte un risc. E, clar, o încercare.

Mărturisesc că m-am uitat destul de superficial, știam că lui Gigi nu-i place profilul ăsta de jucător. Lui Gigi îi plac atacanții puternici, care să se întoarcă cu fața spre poartă, și să aibă o tehnică bună, să dribleze. Alibec îi plăcea foarte mult”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.