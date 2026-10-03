Reacția lui Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0: „Cuvintele sunt de prisos. Mai multe nu am de spus”

Fundașul central a fost eliminat în minutul 22, după ce l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski din postura de ultim apărător. Lewandowski a deschis scorul ulterior din penalty.

Radu Drăgușin și-a pus cenușă în cap după Polonia - România 6-0

„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea.

Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi. E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, la flash-interviu.