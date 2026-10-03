Reacția lui Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0: „Cuvintele sunt de prisos. Mai multe nu am de spus”

Reacția lui Radu Drăgușin după Polonia - România 6-0: „Cuvintele sunt de prisos. Mai multe nu am de spus” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Radu Drăgușin (24 de ani) le-a prezentat scuze fanilor echipei naționale după înfrângerea umilitoare din Polonia - România. 

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Din articol

Fundașul central a fost eliminat în minutul 22, după ce l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski din postura de ultim apărător. Lewandowski a deschis scorul ulterior din penalty.  

Radu Drăgușin și-a pus cenușă în cap după Polonia - România 6-0

„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea.

Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi. E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, la flash-interviu. 

Radu Drăgușin în Polonia - România 6-0

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România, la a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a treia a grupelor Ligii Naţiunilor. 

Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 22 al meciului, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu pentru un fault comis în propriul careu, din postura de ultim apărător, asupra lui Robert Lewandowski. 

Eșecul umilitor vine după alte două înfrângeri în Grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

Caseta meciului

  • Polonia: Bulka – Cash (Wojtuszek 63'), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63'), Zielinski (Slisz 71') – Swiderski, Szymanski (Regula 71'), Zalewski (Pietuszewski 76') – Lewandowski. Selecționer: Jan Urban
  • România: Hindrich - Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu (Borza 67') – R. Marin (C. Cîrjan 78'), T. Băluţă, Mihăilă (Coubiş 27') – Hagi (M. Marin 67') – Man (Racoviţan 67'), Bîrligea. Selecționer: Gheorghe Hagi
  • Cartonaşe galbene: Lewandowski 42', Swiderski 57' / Ghiţă 35', T. Băluţă 39', Borza 73'
  • Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (România) min. 22
  • Au marcat: Lewandowski 24' pen., 47' și 86', Ghiță 49', Zielinski 62' și Bednarek 66'
  • Arbitru: Urs Schnyder (Elveţia) 
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