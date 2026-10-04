România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).

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Hagi nu dispunde de un atacant clasic de careu. În acest context ar putea juca împotriva Suediei pentru postul de vârf cu Florin Tănase, Dennis Man sau Ianis Hagi. AICI ce a declarat Iosif Rotariu, duminică, la VOYO SPORT LIVE.

Hagi a explicat că își păstrează încrederea în jucătorii echipei naționale, pe care îi consideră capabili să obțină performanțe, dar a precizat că trebuie schimbate anumite lucruri pentru ca rezultatele să apară.

'Eu am încredere în această echipă, pentru că acești băieți au făcut campionate europene, au performat la tineret și la seniori. E o performanță, echipa are performanță, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva pentru ca ei să aibă rezultate.

De aici vine încrederea mea în ei. Și va fi în continuare, pentru că eu am un bloc de jucători cu experiență. E un parcurs care trebuie făcut, ei trebuie să joace. Nu mai am încredere atunci când nu mai am încredere și văd că lucrurile nu merg bine. Atunci stați liniștiți că voi ști care este momentul', a spus Gheorghe Hagi, duminică, într-o conferință de presă.