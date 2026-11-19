Totul s-a întâmplat în seara de joi, 19 noiembrie, în baza unui mandat de aducere. Tamaș plecase la Brașov, dar a fost adus de oamenii legii la București.

După două ore de audieri la Secția 27 de Poliție din București, Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore. Fostul fundaș al naționalei a ieșit de la audieri cu o glugă pe cap, flancat de polițiști și încătușat.

Gabi Tamaș, reținut de polițiști pentru 24 de ore!

Totul s-a întâmplat după ce Tamaș ar fi agresat două persoane în Centrul Vechi din București. Ambele au depus plângeri penale împotriva fostului internațional român, chiar dacă inițial autoritățile au anunțat că cei doi bărbați nu au de gând să facă asta.

„În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.