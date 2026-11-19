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Din nefericire, în ultimii ani fotbalul românesc a cunoscut tot mai multe cazuri în care echipele s-au desființat după retrogradarea din SuperLiga. Mai mult decât atât, au existat și exemple de cluburi care au falimentat în plin sezon, iar aici le amintim pe Academica Clinceni sau Gaz Metan Mediaș.

Mihai Stoica, propunere care să revoluționeze fotbalul românesc

Din sezonul 2020/2021, SuperLiga are la început nu mai puțin de 16 echipe. Această decizie a fost luată în contextul pandemiei de Covid-19, numărul cluburilor crescând de la 14 la 16.

La acel moment, mai multe voci din fotbalul românesc au considerat că această soluție a fost pro-Dinamo, formația din Ștefan cel Mare încheind play-out-ul din 2019/2020 pe penultima poziție, loc ce avea să o retrogradeze.

Actualul format al competiției nu mulțumește nici în prezent pe toată lumea. Speța a fost abordată și de Mihai Stoica, care a declarat că fotbalul românesc nu are în componență 16 echipe de nivel valoric apropiat.

Fostul oficial de la FCSB e de părere că SuperLiga trebuie să modifice formatul, ca în viitorii ani să aibă în componență doar 12 echipe. Mihai Stoica și-a consolidat argumentul prin faptul că discrepanța din echipele de play-off și cele de la retrogradare este una imensă.

„Cluburile nu au bani. Competiția este greșită. Nu avem nici infrastructură… Am spus-o de o grămadă de ori. Nu e normal ca noi să avem campionatul cu cele mai multe meciuri din Europa. Mai multe meciuri oficiale decât englezii. Mai multe decât în Serie A. Consider că sunt prea multe echipe în Liga 1. Nici asta nu se poate schimba, pentru că noi am schimbat în rău. Am mărit numărul cu două ca să nu retrogradeze Dinamo. E foarte frumos, dar tot a retrogradat. Nu e normal.

Cred că un campionat cu 12 echipe ar fi cel mai bun sistem. Cu 33 de meciuri. Sunt suficiente. Foarte ușor de făcut competiția. Sau cu sistem play-off, play-out, cu câte șase echipe și cu trei retrogradate din play-out. Măcar două, cu una la baraj. Ar fi fantastic, o luptă. Noi avem niște echipe slabe. E adevărat că sunt mai multe echipe care au investit în ultimii ani, dar echipele din partea a doua a clasamentului sunt foarte slabe. Se face o prăpastie foarte mare. Nu neapărat precum atunci cu Mediaș și Clinceni, dar pare că sunt echipe care pierd plutonul”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.