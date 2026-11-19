Una dintre acuzațiile care i-au fost aduse lui Mihai Stoica a fost faptul că nu s-a luptat pentru a-l păstra în academia clubului pe Matei Pădure.

Gigi Becali nu regretă că l-a pierdut pe Matei Pădure

MM Stoica a declarat, însă, că realitatea este diferită și că a încercat prin orice mijloace posibile să îl convingă pe tatăl jucătorului să îl lase la FCSB, însă în cele din urmă cel care a decis a fost tânărul mijlocaș, care a ales Wolfsburg.

Având în vedere că Matei Pădure va participa alături de România U17 la Campionatul Mondial, Gigi Becali a fost întrebat dacă regretă faptul că a pierdut un tânăr fotbalist de mare perspectivă.

”Începe campionatul de sub 17 ani. România e calificată acolo. L-ați avut pe Matei Pădure? Regretați că l-ați pierdut? E un tânăr de perspectivă, a fost la FCSB”, a fost una dintre întrebările primite de către Gigi Becali.

Gigi Becali s-a declarat surprins la auzul numelui lui Matei Pădure și a recunoscut că nu știe cine este mijlocașul.

”Cine e? Nu știu! Nu-mi spune ceva ce nu știu. Nu regret! Nu regret nimic din ce nu-i al meu. Ce nu-i al meu înseamnă că nu-i al meu. Și dacă nu-i al meu, ce să regret? Ce nu-i al meu? Dacă era al meu îl ținea Dumnezeu la mine. Eu nu am chef acuma de asta. Deși am înțeles, nu știu, la academie, că la toate grupele, noi am câștigat toate campionatele. Așa mi-a zis MM, nu știu eu. Mi-a zis că noi am câștigat toate campionatele la toate grupele. Acum să facă selecție. Mentalitate, mă, trebuie și mentalitate”, a spus Gigi Becali.