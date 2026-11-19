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Fără doar și poate, Neymar este unul dintre cei mai populari jucători din ultimele două decenii. Ajuns la 34 de ani, fostul star de la Barcelona sau PSG evoluează în țara natală, la Santos.

Neymar, conflict de proporții în Brazilia: „Gașcă de ticăloși”

Internaţionalul brazilian Neymar a fost filmat miercuri seară răspunzând provocărilor şi scandărilor fanilor echipei Coritiba, după un meci pe care FC Santos l-a câştigat, în deplasare, cu 1-0.

Meciul de pe Estádio Major Antônio Couto Pereira a fost decis târziu, în minutul al patrulea al prelungirilor, când Barbosa a înscris după o fază şi un şut al lui Neymar.

Cum gazdele controlaseră jocul şi rataseră câteva ocazii, suporterii Coritibei l-au luat la ţintă, cu provocări verbale, pe Neymar, iar acesta, scos din sărite de insistenţa fanilor, le-a răspuns pe un ton nu tocmai academic, chiar în faţa camerelor TV: „Terminaţi cu prostiile. Duceţi-vă naibii, idioţilor. Duceţi-vă naibii! Mergeţi în divizia a doua. Trebuie să mă respecţi. Respectaţi-mă, gaşcă de ticăloşi”, le-a strigat suporterilor căpitanul lui FC Santos, înainte de a pleca la vestiar.

Neymar abia a revenit în primul unsprezece al lui FC Santos după ce a ratat două meciuri din cauza unei suspendări automate pentru cumularea de cartonaşe galbene şi a unui cartonaş roşu, ambele primite în timpul meciului împotriva lui Bahia.

Având 16 apariţii în campionat în acest sezon (din 35 de meciuri), Neymar a marcat opt ​​goluri.

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