Notele „tricolorilor” după măcelul Polonia - România 6-0: cine a primit mai puțin de 4

Notele „tricolorilor” după măcelul Polonia - România 6-0: cine a primit mai puțin de 4 Nationala
SPORT.RO
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„Tricolorii” au fost notați pe măsura scorului de la Varșovia, din meciul Polonia - România.

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România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori. 

Notele „tricolorilor” după meciul cu Polonia: cine nu trece clasa

Prestația României de la Varșovia a fost mult sub așteptări, mai ales din momentul în care Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22 și echipa lui Gică Hagi a rămas în zece oameni.

Jucătorul lui Fiorentina a fost și cel care a primit cea mai mică notă, conform portalului Sofascore, care i-a acordat 3,4.

Drăgușin este urmat de portarul Otto Hidrich cu 4,8, după ce a primit șase goluri și a avut parte de un debut de coșmar într-un meci oficial în tricoul echipei naționale.

Cea mai mare notă din echipa antrenată de Gică Hagi a fost Tudor Băluță, a cărui prestația a fost evaluată la 6,8, astfel că toți jucătorii au fost notați sub 7.

Notele tuturor jucătorilor naționalei României care au evoluat la Varșovia, în înfrângerea 0-6 cu Polonia pot fi văzute în poza de mai jos.

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Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Gică Hagi, în Polonia - România / Foto Sport Pictures
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În urma acestei înfrângeri, România a ajuns la trei meciuri pierdute din tot atâtea jucate în grupa din Nations League și se află pe ultimul loc.

De cealaltă parte, Polonia a câștigat primul meci din Grupa 4 și este pe locul trei, în timp ce Bosnia are două remize și o victorie și se află pe poziția a doua. Suedia este lider cu două victorii și o remiză.

Radu Drăgușin și-a pus cenușă în cap după Polonia - România 6-0

Fundașul central a fost eliminat în minutul 22, după ce l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski din postura de ultim apărător. Lewandowski a deschis scorul ulterior din penalty.  

„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea.

Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi. E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, la flash-interviu. 

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