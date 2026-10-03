Notele „tricolorilor” după măcelul Polonia - România 6-0: cine a primit mai puțin de 4

România a pierdut clar la Varșovia, scor 0-6, în fața Poloniei, într-un meci din Grupa 4, din Liga B a Nations League.

Polonezii au marcat prin Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66') și au umilit naționala României în a doua repriză după ce au marcat de cinci ori.

Notele „tricolorilor” după meciul cu Polonia: cine nu trece clasa

Prestația României de la Varșovia a fost mult sub așteptări, mai ales din momentul în care Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22 și echipa lui Gică Hagi a rămas în zece oameni.

Jucătorul lui Fiorentina a fost și cel care a primit cea mai mică notă, conform portalului Sofascore, care i-a acordat 3,4.

Drăgușin este urmat de portarul Otto Hidrich cu 4,8, după ce a primit șase goluri și a avut parte de un debut de coșmar într-un meci oficial în tricoul echipei naționale.

Cea mai mare notă din echipa antrenată de Gică Hagi a fost Tudor Băluță, a cărui prestația a fost evaluată la 6,8, astfel că toți jucătorii au fost notați sub 7.

Notele tuturor jucătorilor naționalei României care au evoluat la Varșovia, în înfrângerea 0-6 cu Polonia pot fi văzute în poza de mai jos.