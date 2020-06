Rizespor, mesaj pentru Florin Andone dupa ce portarul i-a facut PRAF genunchiul! Ce au transmis turcii 

Ghinioanele se tin lant de Florin Andone, care a iesit accidentat de pe teren in ultimul meci.

Trimis in teren la pauza in locul lui Ahmet Calik, Andone a iesit pe targa in minutul 68, dupa ce portarul lui Rizespor a cazut pe piciorul sau. Verdictul initial al medicilor a fost ruptura de ligamente, iar in cazul in care se confirma, romanul ar putea lipsi pana la 6 luni de pe teren.

Accidentarea vine ca o lovitura serioasa pentru Andone, care s-a accidentat la genunchi si la finalul anului trecut si a stat pe margine pana acum.

La finalul meciului castigat de Rizespor cu 2-0, oaspetii i-au transmis un mesaj romanului.

"Ne indreptam gandurile spre Florin Andone, care a trecut printr-o intindere de prim grad la genunchiul drept. Speram sa revina pe teren cat se poate de curand", au scris cei de la Rizespor pe Twitter.

Sağ dizinde ileri derecede esneme yaşayan Florin Andone'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki en kısa zamanda sahalara geri döner. ???? pic.twitter.com/WZmSebwszt — Çaykur Rizespor #Evdekal (@CRizesporAS) June 14, 2020

Vezi AICI video cu accidentarea lui Andone!