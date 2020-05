"Doamne fereste... As vrea sa ii raspund!" Reactia lui Ioan Andone dupa ce a fost INJURAT ca la usa cortului de Cornel Dinu

Cornel Dinu a aparut in ipostaze mai putin obisnuite, dupa ce un filmulet in care il injura pe Andone a aparut pe Facebook.

Cornel Dinu a fost filmat la o masa alaturi de alte nume ale fotbalului, unde adreseaza injuraturi grosolane lui Ioan Andone si altor personalitati din fotbalul romanesc.

"Imi bag p*** in fata ta si a lui Multescu. Ala, cel putin, Moraru ala e un alcoolic, la nivelul astuia care cumpara Dinamo, Andone. Baga-mi-as p*** in parlitii ma-tii, fotbalistii p**** ati fost. Sa moara mama daca nu. Niste idioti, oi ratacite, prosti ca noaptea. Au fost fotbalisti, fotbalisti instinctuali, dar cu creierul...", spune Dinu pe filmarea socanta aparuta pe Facebook.

Reactia lui Ioan Andone nu a intarziat sa apara si dinamovistul este socat dupa ce a vazut imaginile. Andone a fost implicat in afacerea pe care Negoita voia sa o faca cu spaniolii, pentru cedarea clubului Dinamo.

"A fost antrenorul meu, pacat. Dar n-are niciun rost sa vorbesc. Nu vreau sa intru in polemici cu nea Cornel .E treaba lui cum vorbeste si ce face. Ce as putea sa comentez? Il cunosc foarte bine pe nea Cornel, l-am avut antrenor.

As vrea sa ii raspund, poate as avea dreptul, dar nu cred ca ar avea rost. E ceva... Doamne fereste! O sa vorbesc cu el in privat. Eu l-am sunat inainte de afacerea cu spaniolii, i-am spus ca vor sa negocieze. Erau planuri cu el, voiau sa ii propuna sa fie membru in Consiliul de administratie. Dar eu n-am nicio treaba.

Eu n-am vrut sa cumpar Dinamo, n-am fost la bautura cu el, n-am fost sa beau cu el. L-am vrut antrenor, n-am ce sa comentez mai mult.", a spus Andone pentru Gazeta.