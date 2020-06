BREAKING NEWS: Atentie, imagini CUTREMURATOARE! Andone si-a RUPT genunchiul in meciul lui Galatasaray! Are ligamentele DISTRUSE

Andone s-a accidentat grav in meciul cu Rizespor, pierdut de Galatasaray cu 2-0 in aceasta seara!

Trimis in teren la pauza in locul lui Ahmet Calik, Andone a fost accidentat in minutul 68. Verdictul preliminar al medicilor: ruptura de ligamente! Andone fusese accidentat la genunchi si la finalul anului trecut. A stat pe margine aproape 3 luni!

Rizespor a castigat meciul cu 2-0. A fost o noapte horror pentru Galatasaray, care l-a pierdut pe termen lung si pe portarul Muslera, dus de urgenta la spital cu ambulanta!

Galatasaray e pe locul 3 in Turcia, la 6 puncte in spatele liderului Trabzonspor.