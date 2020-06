ATENTIE, imagini greu de privit! Meci BLESTEMAT pentru Galatasaray! Muslera, dus la Urgenta dupa ce si-a rupt oasele in meciul care l-a terminat si pe Andone! Lumea fotbalului, in stare de soc!

Galatasaray s-a confruntat in primul meci post-pandemie cu Rizespor si a pierdut cu 2-0.

Pe langa infrangerea suferita, Galata ar putea avea probleme serioase de lot dupa meciul cu Rizespor. Muslera s-a accidentat in minutul 24 si a fost scos pe targa de pe teren si dus direct la spital.

Conform informatiilor primite de la spital, portarul ar avea o factura la tibia piciorului drept si la peroneu. Pe internet a aparut si o poza de la radiografia piciorului lui Muslera, in care se vede cat de serioasa este ruptura.

Conform NTV Spor, portarul va lipsi 6 luni de pe terenul de fotbal.

Hace instantes, en Galatasaray-Rizespor, Fernando Muslera chocó con el delantero rival y tuvo que salir del partido en camilla, para luego ser llevado por la ambulancia. Habrá que esperar, pero las imágenes no son alentadoras.pic.twitter.com/pEQqlXVwUM — Gonzalo Martini (@Gonza_Martini) June 14, 2020

In aceeasi situatie ar putea fi si Florin Andone, care a fost introdus in teren in minutul 46. Portarul lui Rizespor l-a accidentat pe jucatorul care statuse pe margine deja 3 luni din cauza unei accidentari. Si in cazul lui Andone, primul verdict al medicilor este crunt: ruptura de ligamente.