"Eu cred ca pana la urma nu a vrut sa vanda!" Concluzia lui Ioan Andone dupa ce negocierile cu spaniolii au picat 

Ioan Andone crede ca negocierile cu investitorii spanioli au picat pentru ca Ionut Negoita nu a dorit sa vanda clubul.

Dupa ce saptamana trecuta Andone a sustinut ca afacerea este aproape gata si ca saptamana aceasta Dinamo va avea un nou investitor, negocierile cu societatea lui Herminio Menendez au fost stopate.

"Nu prea am inteles. Joi ajunsesera la un acord. Eu am declarat ca totul e in regula, pe urma am vazut ca spaniolii nu-si asuma bancruta frauduloasa si ca nu au prezentat garantii. Eu cred ca pana la urma nu a vrut sa vanda. Sau se incearca... Foarte bine ca incearca suporterii, dar le va fi foarte greu. Adica sa o preia suporterii, ei sa caute un investitor, cred ca asta e pana la urma. Timp de doua luni de zile lucrurile evoluau, de la zi la zi. Alte acte, alte alea, spaniolii au trebuit sa faca firma... O gramada de lucruri. Din pacate, cine pierde... O sa piarda Dinamo", a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.

Managerul lui FC Voluntari a declarat ca el dorea sa ii faca bine atat clubului Dinamo cat si lui Ionut Negoita.

"Daca eram eu la Madrid, participam, dar eu sunt la 600 km de Madrid, unde m-a prins pandemia. Eu o singura data am discutat cu Negoita si nu l-am inteles ce avea cu mine. Pana la urma eu am vrut sa fac un bine lui Dinamo, in principal, si lui, daca vrea binele lui Dinamo", a spus fostul antrenor al lui CFR Cluj.