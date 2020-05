BREAKING NEWS | Vanzarea lui Dinamo a picat! Ioan Andone face anuntul: "Joi am inteles ca au avut un acord. Din ce stiu eu, acum s-a incheiat!"

Ionut Negoita a negociat cu un fond de investitii din Spania pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni.

Ioan Andone dezvaluie ca negocierile au picat iar fondul de investitii spaniol nu va mai cumpara clubul Dinamo.

Joi, 14 mai, cele doua parti aproape ca ajunsesera la un acord si urmau sa fie trimise contractele, insa apoi totul a picat.

Ioan Andone asigura ca spaniolii aveau bani pentru a-i asigura pretentiile lui Ionut Negoita, insa finantatorul nu a mai vrut sa vanda:

"Din cate stiu eu s-a incheiat. E treaba lui la cine vinde. E problema lui, e societatea lui. Daca era socitatea mea eu stiam ce trebuie sa fac.

Tu iti asumi niste datorii, acum daca nu are incredere in spanioli... Auzi ca are conturile blocate, cand ala are 7 proprietati. A facut centrul asta aici la Marbella de e o superbitate.

Au fost dezamagiti (n. r. spaniolii). Au platit societate de avocat, societate de contabil. Pierdere de timp cu avocati, cu traducerea contractelor.

Eu cred ca cel mai bine stie Ionut ce s-a intamplat si cu cine a negociat. Nu stiu daca nu a vrut sa vanda. Eu stiu ce mi se spune la telefon. Rolul meu a fost sa ajut Dinamo, eu asta mi-am dorit. Eu presedinte poate nici nu ma duceam. Ei mi-au oferit treaba asta. Nici nu am spus eu vreodata ca vreau sa fiu presedinte.

A iesit un circ sa ii pun eu garantii. Ii puneam garantii daca voia. Vorbeam si eu cu nevasta si puneam.

E un fond de investitii, Herminio Mendez avea 30% si fondul de investitii avea 52%. Discutii au fost de la inceput sa punem 10 milioane. Fondul de investitii era din Madrid.

Joi am inteles ca a avut un acord cu el, cu termene de plata cu tot. Atunci s-au dat contractele, dar dupa nu stiu ce s-a intamplat.

Ionut Negoita nu a mai vrut sa comunice, nu a mai raspuns la telefon si dupa a dat declaratia aia ca nu au bani.

Garantia de 3 milioane de euro trebuia data in 30 de zile, nu garantia a fost problema.

Eu am vrut sa fac bine clubului Dinamo, nu lui Ionut Negoita. Eu daca aveam bani sa cumpar Dinamo o cumparam. Nu am bani de Dinamo. Pentru un asa club iti trebuie peste 100 de milioane", a spus Ioan Andone la Digi Sport.