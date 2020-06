Reactia lui Bogdan Andone dupa ce s-a vehiculat ca ar urma sa fie inlocuit de Edi Iordanescu: "Nu e treaba mea. Daca asta vor sa faca.." 

Situatia Astrei Giurgiu este intotdeauna sub semne de intrebare, iar acum a aparut problema antrenorului.

In urma zvonurilor aparute conform carora Edward Iordanescu ar fi principalul favorit sa il inlocuiasca pe Bogdan Andone pe banca Astrei, antrenorul giurgiuvenilor a reactionat.

"Da? Nu e treaba mea. Daca asta vor sa faca..Eu stiu ca am de pregatit un meci, asta am facut alaturi de jucatori la munte, asta voi face si pana pe 16 iunie.

Am avut doua saptamani foarte bune la munte, la Cheile Gradistei. Jucatorii s-au prezentat excelent, suntem in regula. O sa ne pregatim la fel in continuare si am mare incredere in baieti. Cu mine sau fara mine antrenor, jucatorii Astrei pot bate pe oricine in acest campionat. Dar daca sunt probleme putem sa si pierdem cu oricine", a declarat Bogdan Andone conform Digi Sport.

Edward Iordanescu a mai antrenat-o pe Astra in sezonul 2017-2018, insa a plecat cu scandal de la giurgiuveni dupa neintelegeri cu patronul Ioan Niculae.