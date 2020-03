Reactiile fanilor lui Rangers dupa infrangerea cu ultima clasata! Ce au spus despre prestatia lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost titular in meciul pierdut cu ultima clasata din Scotia, insa nu si-a putut ajuta echipa inca o data pentru a obtine victoria, desi a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

Mijlocasul roman a avut mai multe ocazii sa deschida scorul pentru echipa sa, insa fara noroc. In minutul 13 a sutat puternic mingea primita dupa un corner, insa balonul a trecut peste poarta. Doua minute mai tarziu, Ianis a fost protagonistul inca unei faze spectaculoase, trimitand mingea pe spate, insa portarul lui Hamilton a fost atent si a interceptat.

Ianis Hagi a ratat si cea mai mare ocazie a meciului, cu un sut puternic de la distanta care a fost deviat in transversala.

Fanii lui Rangers l-au criticat pe Steven Gerrard, insa l-au laudat din plin pe mijlocasul roman, majoriatea sustinand ca le pare rau ca Ianis trebuie sa joace alaturi de coechipierii sai atat de slabi.



"Hagi este singurul care incearca ceva"

"Hagi probabil se intreaba in ce s-a bagat"

"Scapati de toata echipa si pastrati-l pe Hagi!"

"Avem noi clauza sa il cumparam pe Hagi, dar sa fim seriosi, de parca el ar vrea sa vina la noi"

