"Nu puteam sa ii oferim vreo garantie!" Oficialii lui Genk au facut dezvaluiri de ULTIMA ORA despre Ianis Hagi! Care a fost motivul din spatele transferului sau la Rangers

Oficialii celor de la Genk au vorbit despre situatia lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi trece printr-o perioada foarte buna la Rangers, dupa ce s-a transferat de la Genk. Acesta a fost decisiv in Europa League pentru Rangers, in dubla cu Braga, unde a marcat doua goluri in meciul tur si a oferit o pasa de gol in retur si a calificat formatia condusa de Steven Gerrard in optimile competitiei.

Directorul sportiv al belgienilor, Dimitri De Conde, a vorbit despre situatia lui Ianis si spune ca internationalul roman a fost cel care si-a dorit sa plece din cauza faptului ca nu i s-a oferit oportunitatea de a juca pe pozitia pe care si-ar fi dorit si anume in banda dreapta. Acesta a spus ca pe acea pozitie evolueaza Junya Ito, jucator pe care Ianis nu ar fi putut sa il scoata din echipa.



"Ianis Hagi a fost cel care a cerut sa plece. La Rangers joaca in banda dreapta, dar noi il avem acolo pe Junya Ito. El joaca atat de bine incat nu-i puteam oferi lui Hagi nicio garantie", a spus De Conde, pentur Voetbal Primeur.

