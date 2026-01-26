În momentul de față, FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu 31 de puncte, la cinci lungimi în urma Oțelului, ocupanta locului șase, ultima poziție care duce în play-off.

Gigi Becali face revoluție: cum ar putea arăta FCSB

După ani de zile de când nu a mai făcut acest lucru, Gigi Becali a luat taurul de coarne și a mers la baza de pregătire a echipei pentru a sta de vorbă cu jucătorii și pentru a afla ce nu funcționează la echipă.

La plecare, Gigi Becali a anunțat o decizie extrem de importantă în privința viitorului echipei. Finanțatorul campioanei României crede că una dintre cauzele declinului celor de la FCSB este fapul că roș-albaștrii folosesc un jucător de câmp sub 21 de ani, pe Mihai Toma, ale cărui prestații nu au fost convingătoare.

Din acest motiv, dar și pentru că Gigi Becali îl consideră vinovat pe Târnovanu pentru trei din cele patru goluri primite de la CFR Cluj, patronul roș-albaștrilor a decis ca goalkeeper-ul să treacă pe banca de rezerve, iar în poartă să fie titular puștiul de 18 ani din academie, Matei Popa, fiul antrenorului cu portarii, Marius Popa. Astfel, FCSB va avea în teren doar jucători de câmp cu experiență, iar Gigi Becali speră că acest lucru va fi suficient ca echipa să se redreseze, să prindă play-off-ul și chiar să câștige titlul.

Rămâne de văzut cum va arăta FCSB la următorul meci din campionat, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, având în vedere că deocamdată Florin Tănase este încă accidentat, iar Ofri Arad mai are nevoie de timp până să își facă debutul la FCSB. Cel mai probabil, cei doi vor fi înlocuiți de Baba Alhassan, respectiv David Miculescu.

Cum ar putea arăta FCSB în campionat după revoluția lui Gigi Becali:

Matei Popa – Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic – Lixandru, Ofri Arad (Alhassan) – Cisotti, Olaru, Tănase (Miculescu) – Bîrligea

Până la meciul cu Csikszereda, FCSB mai are de disputat un meci în faza principală Europa League, cu Fenerbahce, meci programat pe 29 ianuarie.

Gigi Becali: ”Am hotărât să apere un portar U21 ca să putem să jucăm cu toată echipa, să nu mai stăm după Toma!

"Știu despre Târnovanu niște lucruri. E nemulțumit, tot vociferează. I-am zis că a luat 3 goluri care sunt ale lui. Pe al treilea îl apăram și eu. Ca atare, prima dată am vrut să-l pedepsesc. Voiam să apere Zima în locul lui, dar va apăra tot el cu Fenerbahce.



Numai că în astea 7 meciuri din campionat am hotărât să apere un portar U21 ca să putem să jucăm cu toată echipa, să nu mai stăm după Toma", a spus Gigi Becali, luni, după ce a mers la baza de pregătire a echipei pentru a sta de vorbă cu jucătorii.

