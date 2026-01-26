FCSB a bifat două eșecuri consecutive în sezonul regulat al Superligii României și s-a îndepărtat de zona de play-off. Roș-albaștrii se află acum la cinci lungimi în spatele lui ”U” Cluj, locul 6.



Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”



Luni după-amiază, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a mers la baza din Berceni ca să supravegheze jucătorii și staff-ul tehnic după rezultatele negative înregistrate de campioană.



A fost așteptat de reprezentanții mass-media, cărora, printre altele, le-a vorbit și despre Elias Charalambous și Mihai Pintilii, ”principalul” și secundul de la gruparea roș-albastră.



Gigi Becali a explicat că-și asumă vina pentru toate înfrângerile și că nu are de gând să se descotorosească de serviciile celor doi, cel puțin până în vară.



”Vedem în vară dacă facem schimbări. Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali. Eu, când fac ceva, îmi asum răspunderea.

Eu îmi asum tot. Eu fac echipa, schimbările. Știi că eu așa fac.



Nu sunt jigodie. Nu dau oameni fără vină afară. Cum să fie Charalambous și Pintilii vinovați? Nu merge așa. Trebuie să avem caracter”, a spus Gigi Becali.

