Rangers - Hamilton 21:45 | Ultima clasata vine pe Ibrox intr-un meci in care Ianis Hagi este anuntat titular! Echipele probabile

Rangers o va intalni in aceasta seara de la ora 21:45, pe teren propriu, pe Hamilton, ultima clasata din campionatul Scotiei. Echipa antrenata de Steven Gerrard ocupa locul secund in clasament cu 64 de puncte dupa 27 etape, in schimb ce Hamilton se afla pe ultimul loc cu 21 de puncte dupa 28 de etape. Etapa trecuta, Rangers s-a incurcat pe terenul celor de la St.Johnstone, unde au obtinut doar un punct si s-au indepartat de liderul Celtic, care are 76 de puncte dupa 28 de meciuri.

Pentru aceasta partida, Ianis Hagi este anuntat titular de presa din Scotia si ar putea sa isi continue seria exceptionala pe care o are de cand s-a transferat de la Genk la Rangers. Acesta a fost decisiv in Europa League pentru Rangers, in dubla cu Braga, unde a marcat doua goluri in meciul tur si a oferit o pasa de gol in retur si a calificat formatia condusa de Steven Gerrard in optimile competitiei. Pana in acest moment, Ianis Hagi a marcat 3 goluri pentru Rangers in 9 meciuri in toate competitiile.

Echipele probabile:

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic - Ianis Hagi, Davis, Arfield - Aribo, Stewart, Kent

Hamilton: Southwood - Hunt, Gogic, Want - McGowan, Collar, Martin, Alston, Templeton - Moyo, Ogboe

