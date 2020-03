Dupa ce i-a cucerit pe scotieni, Ianis Hagi a ajuns si in atentia englezilor: "Face un progres extraordinar!"

Ianis Hagi s-a adaptat rapid la fotbalul britanic si presa din Anglia a pus ochii pe mijlocasul lui Rangers.

Ianis Hagi s-a impus rapid in fotbalul britanic si in primele 9 meciuri pentru Rangers a reusit sa dea 3 goluri si 2 assisturi. Romanul a fost decisiv in saisprezicimile Europa League, cand si-a ajutat echipa sa treaca de Braga cu 2 goluri si un assist in ambele meciuri.

Presa din Anglia are numai cuvinte de lauda la adresa lui Ianis si jurnalistii spun ca progresul sau din ultimul timp este unul extraordinar. Aerul britanic ii prieste si ce a reusit in tricoul lui Rangers demonstreaza ca este un jucator plin de talent:

"Ianis Hagi incepe sa iasa din umbra tatalui sau extrem de celebru, la Rangers. Jucatorul de 21 de ani este fiul legendarului Gheorghe Hagi si face un progres extraordinar, marcheaza goluri excelente si a bifat performante superbe in tricoul gigantilor scotieni.

Ianis s-a facut repede remarcat pe scena de pe Ibrox, iar dubla romanului i-a ajutat pe cei de la Rangers sa o bata pe Braga cu 3-2 in Europa League, dupa ce au fost condusi cu 2-0", au scris cei de la The Sportsman.

"Nu e vorba doar despre numele de pe tricou."

Laudele au continuat, iar britanicii vorbesc despre calitatile lui Ianis care fac diferenta in joc:

"Nu este vorba doar despre numele de pe tricou, ci despre extraordinarele sale calitati. Modul in care dribleaza, felul in care paseaza, faptul ca loveste mingea extrem de bine cu ambele picioare, dar si restul calitatilor sale sunt elemente cheie in jocul sau. Golurile si actiunile pe care le-a reusit pentru Rangers au demonstrat ca este un jucator foarte agil, rapid, cu o viziune excelenta, cu o tehnica superba si care vede golul", au mai spus englezii.

Rangers o va intalni in optimile Europa League pe Bayer Leverkusen. Ianis va avea ocazia sa iasa din nou la rampa in cupele europene pe 12 martie, cand va avea loc turul din Scotia.

In campionat, Rangers va primi vizita lui Hamilton, miercuri, de la ora 21:45. Echipa lui Steven Gerrard este la 12 puncte de liderul Celtic.

Tweet Ianis Hagi Glasgow Rangers