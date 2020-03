Rangers il poate cumpara pe Ianis Hagi cu banii luati pe noua vedeta a lui Chelsea

Pustiul scotian a fost desemnat cel mai bun jucator al meciului cu Liverpool, din FA Cup.

Billy Gilmour (18 ani) a fost titular si integralist pentru Chelsea in victoria, scor 2-0, contra lui Liverpool, in runda a cincea a FA Cup, el primind si titlul de cel mai bun jucator al partidei. Mijlocasul central a ajuns la Chelsea in 2017, dupa ce petrecuse 8 ani la academia lui Glasgow Rangers si refuzase un contract de profesionist oferit de scotieni. In conditiile in care N’Golo Kante a fost chinuit de accidentari tot sezonul, Matteo Kovacici a suferit o leziune musculara, care il poate tine in afara terenului cel putin o luna de zile, iar Jorginho va fi suspendat pentru urmatoarele doua meciuri din Premier League si pentru returul cu Bayern Munchen din Champions League, Gilmour poate juca titular in urmatoarele 4-5 partide.

Promovat in lotul echipei de seniori de Frank Lampard, el a jucat deja 6 meciuri pentru “The Blues”, contra lui Sheffield United si Crystal Palace in Premier League, cu Grimsby Town si Manchester United in Cupa Ligii si impotriva lui Hull City si Liverpool in FA Cup. International scotian la toate grupele de varsta, Gilmour si nationala sa au terminat pe locul al patrulea la Toulon Tournament in 2018, el primind titlul de "Revelation of the Tournament", iar cu echipele de juniori ale lui Chelsea mai cucerise U18 Premier League si FA Youth Cup.

Pentru el, Chelsea a platit initial o taxa de formare de 630.000 de euro, Rangers primind si o amenda de 9.000 de euro din cauza modului in care s-a perfectat transferul, dar urmeaza sa mai primeasca cateva milioane de euro daca se indeplinesc cerintele de performanta in privinta meciurilor jucate in tricoul londonezilor. Jucatorul este cotat momentan la 3 milioane de euro, dar valoarea sa ar putea ajunge de 10 ori mai mare la finalul acestui sezon, daca incepe sa joace in mod regulat sub comanda lui Frank Lampard. Cu banii incasati in schimbul lui Gilmour, Rangers poate plati transferul definitiv al lui Ianis Hagi de la Genk, romanul fiind cotat acum la 4 milioane de euro.