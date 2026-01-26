FCSB a bifat două eșecuri consecutive în sezonul regulat al Superligii României și s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, unde ultimul loc îl ocupă Oțelul Galați în clipa de față.

Gigi Becali, patronul campioanei, a fost extrem de supărat după umilința roș-albaștrilor de duminică seară de pe teren propriu, cu CFR Cluj, scor 1-4, și a anunțat la o zi după înfrângere că în campionat va apăra puștiul de 18 ani Matei Popa.

Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”

Florin Prunea, fost internațional român, a rămas uluit când a aflat decizia anunțată de Becali, în contextul în care la FCSB este legitimat și Lukas Zima. A explicat că Popa, prin lipsa experienței, o poate comite în orice moment și că nu este o alegere sigură între buturi.

”Să folosești în poartă jucătorul U21 e cam cel mai mare avantaj. Dar să-l scoți pe Târnovanu, să-l ai pe Zima, pe care ai plătit câteva sute de mii de euro, și să nu-i dai nicio șansă nici ăluia mi se pare o chestie... Dar ei știu ce au de făcut.

Echipele au ocazii multe împotriva lor. Nu joacă echipa să zici că îl bagi să apere două-trei centrări. Să-l expui e un risc foarte mare și pentru Popa. Doamne ferește dacă ți-o comite la un meci!

Dacă joacă echipa și nu are mingi pe poartă, da. Dar echipa în momentul de față nu joacă. Târnovanu, dacă face un meci bun cu Fenerbahce, mai poți să-l schimbi?”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

