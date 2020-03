SENZATIONAL | Ianis Hagi este pe primul loc intr-un sondaj realizat de UEFA! In ce top e inclus fiul "Regelui"

In ce top apare Ianis Hagi.

Din momentul in care Ianis Hagi s-a transferat de la Genk la Rangers, prestatiile mijlocasului international au fost incantatoare si i-a cucerit pe fanii echipei antrenate de Steven Gerrard. Ianis a fost decisiv in Europa League pentru Rangers in dubla cu Braga. Acesta a marcat doua goluri in tur si a oferit o pasa decisiva de gol in retur.

Cei de la UEFA au realizat un sondaj pe site-ul oficial cu privire la cei mai buni tineri transferati in aceasta iarna, iar raspunsurile postate pana in acest moment il au ca protagonist pe fiul "Regelui". Pe langa Ianis Hagi, celelate optiuni sunt Youssef En-Nesyri, Daniel Podence si Edmon Tapsoba.

