Nemulțumit de prestațiile lui Ștefan Târnovanu, care a încasat 8 goluri în ultimele două meciuri - 4 contra lui Dinamo Zagreb și 4 contra lui CFR Cluj, Gigi Becali a anunțat că portarul titular de la FCSB se va schimba pentru ultimele 7 meciuri din sezonul regulat.



Matei Popa, noul portar titular de la FCSB

În locul lui Târnovanu nu va intra a doua variantă de portar, Lukas Zima, ci tânărul Matei Popa (18 ani), care va deveni și noul jucător eligibil pentru regula U21.



"Știu despre Târnovanu niște lucruri. E nemulțumit, tot vociferează. I-am zis că a luat 3 goluri care sunt ale lui. Pe al treilea îl apăram și eu. Ca atare, prima dată am vrut să-l pedepsesc. Voiam să apere Zima în locul lui, dar va apăra tot el cu Fenerbahce.



Numai că în astea 7 meciuri din campionat am hotărât să apere un portar U21 ca să putem să jucăm cu toată echipa, să nu mai stăm după Toma", a spus Gigi Becali, luni, după ce a mers la baza de pregătire a echipei pentru a sta de vorbă cu jucătorii.

Matei Popa este fiul lui Marius Popa, actualul antrenor de portari de la FCSB. Goalkeeper-ul în vârstă de 18 ani a fost luat în cantonamentul din Antalya al campioanei, în această iarnă.



Popa nu are niciun meci oficial la prima echipă a lui FCSB.

