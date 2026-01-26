VIDEO Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

FCSB va avea un nou portar la ultimele meciuri din sezonul regulat al Superligii.

FCSBGigi BecaliLukas Zimamatei popaStefan Tarnovanu
Nemulțumit de prestațiile lui Ștefan Târnovanu, care a încasat 8 goluri în ultimele două meciuri - 4 contra lui Dinamo Zagreb și 4 contra lui CFR Cluj, Gigi Becali a anunțat că portarul titular de la FCSB se va schimba pentru ultimele 7 meciuri din sezonul regulat.

Matei Popa, noul portar titular de la FCSB

În locul lui Târnovanu nu va intra a doua variantă de portar, Lukas Zima, ci tânărul Matei Popa (18 ani), care va deveni și noul jucător eligibil pentru regula U21. 

"Știu despre Târnovanu niște lucruri. E nemulțumit, tot vociferează. I-am zis că a luat 3 goluri care sunt ale lui. Pe al treilea îl apăram și eu. Ca atare, prima dată am vrut să-l pedepsesc. Voiam să apere Zima în locul lui, dar va apăra tot el cu Fenerbahce.

Numai că în astea 7 meciuri din campionat am hotărât să apere un portar U21 ca să putem să jucăm cu toată echipa, să nu mai stăm după Toma", a spus Gigi Becali, luni, după ce a mers la baza de pregătire a echipei pentru a sta de vorbă cu jucătorii.

Matei Popa este fiul lui Marius Popa, actualul antrenor de portari de la FCSB. Goalkeeper-ul în vârstă de 18 ani a fost luat în cantonamentul din Antalya al campioanei, în această iarnă.

Popa nu are niciun meci oficial la prima echipă a lui FCSB.

Cu cine va juca FCSB în ultimele 7 meciuri din sezonul regulat

  • Csikszereda (acasă)
  • FC Botoșani (acasă)
  • Oțelul Galați (deplasare)
  • Universitatea Craiova (deplasare)
  • Metaloglobus (acasă)
  • UTA Arad (deplasare)
  • U Cluj (acasă)
