Giuleștenii au învins-o cu 2-1 pe UTA la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.

În actul secund, Costel Gâlcă l-a introdus pe suprafața de teren și pe Olimpiu Moruțan, care a fost prezentat oficial la Rapid vineri seară.

Moruțan a schimbat cursul jocului, iar giuleștenii au părut mult mai stabili în actul secund. Mai ales la mijlocul terenului, unde echipa din Grant s-a tot confruntat cu probleme de-a lungul timpului.

Costel Gâlcă a numit cele două calități ale lui Moruțan după debutul la Rapid: ”Ne vor ajuta”

După meci, Gâlcă a evidențiat că Rapid a transferat jucători importanți, iar despre Olimpiu Moruțan s-a rezumat să spună că are atitudine și calitate și că poate ajuta echipa în drumul spre primul titlu după 23 de ani.

”Era important să facem un meci bun, să câștigăm, știam că este o echipă pretendentă la play-off. Cu atitudine și cu joc bun am putut să marcăm, să ne creăm ocazii de gol. Dacă mă întrebați, golul dat de ei a fost întâmplător, un șut la poartă. Dar am putut să întoarcem rezultatul prin atitudine, prin schimbări am adus un plus.



Toți cei care intră trebuie să vină cu un plus, nu se ating obiectivele doar cu un '11', toți sunt importanți. Sunt meciuri cu intensitate, toți știu pentru ce joacă, rămân puține meciuri și atunci intensitatea crește, ne dorim să fim acolo sus. Au venit jucători importanți, care cresc valoarea echipei și atunci putem să spunem că ne batem pentru a ne atinge obiectivul.



Nu am văzut faza lor, doar pe ale noastre. Sincer, nu am văzut faza lor (n.r. despre penalty). Meritam să câștigăm. U Cluj este bine așezată, cu jucători buni, niciun meci nu mai e ușor, pentru că se termină sezonul regulat, fiecare punct este important.



(n.r. despre Moruțan) Mi-a plăcut, are atitudine, calitate, sper să se integreze cât mai repede și să joace, pentru că ne va ajuta”, a spus Gâlcă.

