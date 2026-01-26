Campioana României a condus cu 1-0 încă din minutul doi, prin golul marcat de David Miculescu, dar a pierdut incredibil pe Arena Națională. CFR Cluj a punctat prin Aliev, Korenica, Cordea și Biliboc și a obținut trei puncte mari în lupta pentru un loc de play-off.



Dezamăgit de prestația elevilor săi, Elias Charalambous a spus că ”se lasă la dispoziția conducerii” în următoarea perioadă, semn că ar fi dispus să plece dacă Gigi Becali i-ar cere acest lucru. Doar că finanțatorul echipei a spus clar că nu se pune problema schimbării de antrenor cel puțin până în vară.



Dumitru Dragomir: ”Gigi trebuie să-l ia pe Mutu”



Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, propune un nume-surpriză pentru banca tehnică a campioanei României: Adrian Mutu (47 de ani), liber de contract de aproape un an, după despărțirea de Petrolul Ploiești.



„Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.



Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.



CFR Cluj poate face un nou pas spre play-off. FCSB e tot mai departe



FCSB a început anul cum nu se putea mai rău, cu două înfrângeri în campionat, cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4). A fost depășită și de Farul Constanța în clasament, care a câștigat în această etapă la Ploiești, cu Petrolul, scor 1-0.



Pentru campioana României urmează ultimul meci din acest sezon de Europa League, cu Fenerbahce (pentru o calificare, FCSB are nevoie de o minune, așa cum Sport.ro a explicat AICI), iar apoi vor urma două meciuri importante pe teren propriu, cu Csikszereda și FC Botoșani.



De partea cealaltă, CFR Cluj poate face încă un pas important spre play-off în etapa următoare. Va întâlni pe teren propriu ultima clasată Metaloglobus.

