Ianis Hagi, alaturi de jucatori de ZECI de milioane de euro! Impact INSTANT: Rangers ar putea da o lovitura de senzatie cu transferul sau

Ianis e inclus intr-un sondaj de zeci de milioane de euro! "Ce jucator transferat in ianuarie va straluci cel mai tare in acest sezon?" - isi intreaba UEFA urmaritorii pe pagina de Twitter a Europa League.

Alaturi de Hagi Jr, printre cei 4 fotbalisti nominalizati sunt El-Nesyri (Sevilla), Podence (Wolves) si Tapsoba (Leverkusen). Primii doi au ajuns pentru 20 de milioane de euro la noile lor echipe, in timp ce Tapsoba a fost luat de Leverkusen de la Guimaraes cu 25 de milioane! Ianis e marea lovitura a inceputului de an pentru Rangers. Imprumutat de la Genk, Hagi Jr poate fi luat la finalul sezonului cu numai 5 milioane de echipa scotiana.

Mai multe echipe din Europa sunt cu ochii pe el. Presa din Italia a anuntat ca Lazio il monitorizeaza tot mai atent, insa si cluburi din Premier League sunt atente la progresul sau sub comanda lui Steven Gerrard.



???? Which January signing are backing to shine brightest this season?

1. Ianis Hagi

2. Youssef En-Nesyri

3. Daniel Podence

4. Edmond Tapsoba #UEL pic.twitter.com/eLkUwZGbdN