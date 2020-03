BREAKING NEWS | Decizia luata de conducerea lui Rangers in privinta lui Steven Gerrard! Ce se intampla cu antrenorul lui Ianis Hagi dupa ce a spus ca ar putea pleca de la echipa

Oficialii lui Rangers au luat o decizie dupa ce Steven Gerrard a fost criticat de suporteri si a lasat de inteles ca ar putea sa plece.

Glasgow Rangers a fost eliminata din Cupa Scotiei, iar in campionat s-a distantat de liderul Celtic la 12 puncte. Steven Gerrard a primit si primele critici din partea fanilor si a recunoscut ca se gandeste la o posibila plecare.

Oficialii clubului sunt de alta parere si nici nu se gandesc sa renunte la Gerrard. Presedintele David King l-a asigurat pe antrenor ca va ramane la echipa si in sezonul viitor, spun cei de la Football Insider.

Aceasta veste este una foarte buna pentru Ianis Hagi, romanul reusind sa se integreze foarte rapid sub aripa lui Steven Gerrard. Cei doi au o relatie foarte buna si fostul mare jucator al lui Liverpool are mare incredere in Ianis.

Gerrard este antrenorul lui Rangers din vara lui 2018 si mai are contract pana in 2024. Glasgow este calificata in optimile Europa League, unde o va intalni pe Leverkusen.

