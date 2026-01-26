Francesco Pio Esposito a încântat în ultima perioadă prin prestațiile avute sub comanda lui Cristi Chivu și, conform presei italiene, mai multe cluburi de top din Europa se interesează de serviciile atacantului.

Inter pregătește un nou contract pentru Pio Esposito

Din acest motiv, conducerea de pe ”Giuseppe Meazza” se îngrijorează că Pio Esposito ar putea decide să plece de la Inter, iar nerazzurrii nu vor să piardă un asemenea ”giuvaier” și sunt gata să ia măsuri urgente.

Conform Stadio Torino, șefii lui Inter au început deja să lucreze la formalități în ceea ce privește un nou contract pentru Pio Esposito, cu o creștere salarială substanțială, care să îl facă pe fotbalist să nu ia în considerare alte oferte.

Mario Giuffredi, agentul fotbalistului, a vorbit recent despre clientul său, pe care l-a sfătuit să nu plece de la Inter, acolo unde se bucură de aprecierea lui Cristi Chivu.

”Pio iubește Interul și Inter îl iubește pe Pio. Au existat oferte. Dar i-am spus mereu lui Pio, așa cum le spun tuturor jucătorilor, că în fotbal cei care aleargă doar după bani sunt sortiți eșecului. L-am sfătuit întotdeauna să-și urmeze inima, să aleagă ceea ce îl face să se simtă mai bine cu el însuși. Banii nu te fac întotdeauna fericit”, a dezvăluit Giuffredi.

Ce spunea Pio Esposito despre Cristi Chivu

Recent, după victoria obținută de Inter în fața lui Lecce, scor 1-0, marcatorul unicului gol al partidei, Pio Esposito, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu.

”L-am văzut pe antrenor și m-am bucurat. Așa făcea și la Primavera. Avem o relație bazată pe puține cuvinte și multă încredere. Știi că este lângă tine mereu.

Îl cunosc de mulți ani. Am crescut împreună, el ca antrenor, eu ca jucător. Relația noastră contează mult pentru mine.

Ne motivează locul 1. Acesta este obiectivul nostru. Fiecare meci este greu, așa cum s-a văzut și acum, dar vrem să rămânem acolo”, a spus Pio Esposito.

