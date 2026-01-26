Everton primește vizita lui Leeds, în această seară, de la ora 22:00, într-un duel contând pentru etapa a 23-a din Premier League.



Partida se joacă pe „Hill Dickinson Stadium".



Everton - Leeds, LIVE pe VOYO de la 22:00! Gazdele caută răzbunarea



Formația lui David Moyes vine după un succes important obținut în deplasare, 1-0 cu Aston Villa, rezultat care a urcat-o pe locul 10 în clasament.



Everton are 32 de puncte după 22 de etape, cu 9 victorii, 5 remize și 8 înfrângeri. Totuși, „caramelele” traversează o perioadă dificilă pe teren propriu, unde au câștigat doar 3 dintre ultimele 10 meciuri.



De cealaltă parte, Leeds vine după o victorie la limită, 1-0 cu Fulham, și încearcă să se îndepărteze de zona fierbinte a clasamentului.



Echipa antrenată de Daniel Farke ocupă locul 16, cu 6 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri. În deplasare, Leeds a câștigat doar două dintre ultimele zece meciuri, însă ofensiva a dat semne de viață, cu 7 goluri marcate în ultimele două jocuri jucate pe teren străin.



Ultima confruntare directă s-a încheiat cu victoria lui Leeds, 1-0, iar oaspeții speră să obțină prima „dublă” în campionat contra lui Everton din sezonul 1990/91.

