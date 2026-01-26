FOTO ȘI VIDEO Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie La Liga
Barcelona a câștigat cu 3-0 meciul cu ultima clasată Real Oviedo și a revenit pe primul loc în La Liga.

BarcelonaReal OviedoCamp Nou
Fanii prezenți pe stadionul Camp Nou, aflat în plin proces de renovare, dar și jurnaliștii de la masa presei, au avut mari bătăi de cap din cauza ploii torențiale, așa cum se poate observa din imaginile postate pe rețelele de socializare.

Noul Camp Nou, distrus de ploaie

Stadionul care va costa 1,45 de miliarde de euro după ce va fi complet modernizat a fost ”învins” de o ploaie sănătoasă. La masa presei, de exemplu, mai multe echipamente ale jurnaliștilor au fost complet distruse de apa care a pătruns peste tot.

Mai multe imagini incredibile de pe stadionul Camp Nou, grav afectat de vremea neprietenoasă din Barcelona, au devenit rapid virale pe internet. Și asta în contextul în care arena va găzdui meciuri la Cupa Mondială din 2030, având șanse de a organiza și finala, mai ales că va fi cel mai mare stadion din Europa, cu 105.000 de locuri.

”Știam că va fi așa, pentru că acoperișul nu este terminat. Am crezut că trebuie să mă ud și eu, ca toți ceilalți.

Stadionul este în construcție și orice trebuie reparat pe parcurs va fi rezolvat. În fiecare zi în care venim, vedem progrese”, a spus președintele Barcelonei, Joan Laporta, chestionat pe această temă.

Mai bine de doi ani, Barcelona a evoluat pe stadionul olimpic ”Lluis Companys”. Camp Nou a fost modernizat în această perioadă, iar echipa s-a întors acolo chiar dacă arena nu a fost deschisă la capacitate maximă. Acum, noul stadion al catalanilor poate găzdui puțin peste 60.000 de spectatori.

Barcelona așteaptă o grămadă de bani de pe urma lojelor

Așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente, Barcelona a vândut foarte multe abonamente. În această perioadă s-au scos la vânzare și lojele de pe Camp Nou pentru următoarele sezoane, iar clubul se așteaptă să încaseze o sumă uriașă de pe urma vânzării lor.

Aproximativ 30 de milioane de euro ar urma să intre în conturile clubului, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă în ultima perioadă.

