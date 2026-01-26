Fanii prezenți pe stadionul Camp Nou, aflat în plin proces de renovare, dar și jurnaliștii de la masa presei, au avut mari bătăi de cap din cauza ploii torențiale, așa cum se poate observa din imaginile postate pe rețelele de socializare.



Noul Camp Nou, distrus de ploaie



Stadionul care va costa 1,45 de miliarde de euro după ce va fi complet modernizat a fost ”învins” de o ploaie sănătoasă. La masa presei, de exemplu, mai multe echipamente ale jurnaliștilor au fost complet distruse de apa care a pătruns peste tot.



Mai multe imagini incredibile de pe stadionul Camp Nou, grav afectat de vremea neprietenoasă din Barcelona, au devenit rapid virale pe internet. Și asta în contextul în care arena va găzdui meciuri la Cupa Mondială din 2030, având șanse de a organiza și finala, mai ales că va fi cel mai mare stadion din Europa, cu 105.000 de locuri.

