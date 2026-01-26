Chiar dacă au început mai bine meciul de pe ”Francisc von Neuman”, arădenii au cedat de două ori în fața formației dirijate de Costel Gâlcă și au pierdut în cele din urmă meciul, chiar dacă au condus datorită reușitei lui Marius Coman din minutul 19.

Tăiosul Mihalcea despre arbitrajul din UTA - Rapid: ”E fix problema lor. Azi au fost împotriva noastră”

Rapid a egalat în minutul 43 după lovitura perfectă de la 11 metri executată de Alexandru Dobre, care a venit în urma unui henț comis de arădeni în careu. Iar lovitura de grație a fost semnată de Leo Bolgado în actul secund (minutul 79).

Adrian Mihalcea a considerat după meci că arbitrajul a fost contra celor de la UTA.

”În primul rând, nu sunt arbitru. Nu mai știu când e henț, de mult asta. Dar le dau credit arbitrilor. E fix problema lor.



Astăzi s-a întâmplat împotriva noastră, poate în alte meciuri vor fi de partea noastră. Important e să reușim să uităm rezultatul, nu meciul în sine. Și să recâștigăm punctele pierdute azi.



Nu de asta s-a pierdut meciul. S-a pierdut din cauza calității unor jucători (n.r. diferenței de calitate). Când noi am făcut schimbări și au făcut și ei, s-a văzut o diferență pe care oarecum o știam”, a spus Adrian Mihalcea.

