EXCLUSIV www.sport.ro | "Are SANGELE de la tatal lui!" Figo a vorbit despre aparitia lui Ianis pe cea mai STRALUCITOARE scena a Europei!

Figo e incantat de ceea ce vede la Ianis!

'Balonul de Aur' din 2000 spune ca l-a urmarit pe Hagi Jr. Figo e prieten bun cu Gica Hagi si cu Gica Popescu.

"Am fost la Bucuresti pentru tragerea grupelor Euro, m-am simtit bine acolo, alaturi de prietenii mei romani. Popescu, Hagi sunt prietenii mei, Chivu, la fel. Am si alti prieteni romani care nu sunt jucatori de fotbal. Am vazut ca lui Ianis ii merge foarte bine acum. Ianis are sange de fotbalist, tatal lui a fost cel mai bun roman din toate timpurile. Suntem prieteni, sunt foarte bucuros pentru ceea ce vad la Ianis", a spus Figo pentru www.sport.ro si PRO TV.



Tweet Ianis Hagi Luis Figo Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!