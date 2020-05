"Nu dadea mana cu nimeni, te umilea si nu te credea ca esti accidentat!" DEZVALUIRI INCREDIBILE despre antrenorul care a colaborat cu mai multi fotbalisti romani

Sergiu Radu a dezvaluit lucruri incredibile despre antrenorul neamt.

Sergiu Radu, jucatorul roman care a evoluat in Bundesliga la Wolfsburg, a dezvaluit ce practici mai putin obisnuite folosea antrenorul Felix Magath in relatia cu jucatorii.

"Eram vreo 6 sau 7 jucatori, unii care au ajuns sa joace la un nivel foarte inalt in Bundesliga. Cum ar fi Daniel Baier, care a fost ani la rand capitan la Augsburg. Trebuia sa asteptam la usa biroului lui Magath ca sa ne anunte ca nu se mai bazeaza pe serviciile noastre.

Se auzea de la usa cum incercau unii jucatori sa aduca argumente in favoarea lor, ca sa mai ramana, se rugau de el. Era si cazul lui Baier, a stat 40-45 de minute, ba plangea, ba nu stiu ce spunea. Dupa care a iesit suparat. Eu l-am intrebat doar la ce ora sa ma prezint dimineata la echipa a doua.", a spus Radu pentru Gazeta.

Magath a antrenat la Wolfsburg, Bayern, Schalke sau Stuttgart si i-a avut sub comanda sa pe Vlad Munteanu, Ionel Ganea, Sergiu Radu sau Ciprian Deac.

"Avea sadismul asta in el, sa te umileasca. Am tras concluzia asta din felul in care se comporta cu jucatorii. Cand intra in vestia nu dadea mana cu nimeni, arunca asa un buna dimineata fara sa se uite stanga-dreapta. Nu avea respect nici pentru jucatorii accidentati, practic nu te credea ca esti accidentat.", a mai spus Radu la adresa lui Magath.

Sergiu Radu a mai evoluat pentru Stuttgart, Energie Cottbus sau Alemania Aachen, petrecandu-si peste 7 ani de acriera in Germania.