(P) BundesLiga Pariurilor, deschisă oficial în dimineața asta. 10 pariuri cu care câștigi românește, pe fotbal nemțesc

Începe Bundesliga.

Ai auzit că începe Bundesliga? Daa! Am auzit-o atât de des că și dacă ne întreabă iubi ‘ai luat pâine?’, noi îi spunem că ‘începe Bundesliga!’. Perplecși, martori la un eveniment mondial. Și este un eveniment ubermondial! Este renașterea fotbalului în vremea noastră. Etapa 26 din 34 se joacă în premieră universală în acest weekend cu lunea inclusă.

Cum sună Dortmund-Schalke? Dar Frankfurt – Moenchengladbach? Sau poate Bremen-Leverkusen, de ce nu? Sună nemțește și sunt cele mai frumoase cuvinte pe care le auzim de două luni încoace.

O să stăm acasă. O să ne obișnuim. Așa ni se spune. Nu avem altă soluție. O să stăm cu o bere cât Casa în fața televizorului și o să ne uităm din nou la LIVE-uri din Bundesliga, la rezumate și la biletele jucate. De dimineața până seara. O fi rău?

Cei mai mulți ne vom bucura în plus pentru că am pregătit la Casa tipuri de pariuri pentru toți. Inclusiv 10 pariuri speciale! Avem combo marcatori (adica pui că dau gol și Haaland, și Lewa sau alte cupluri forță), echipa cu 3 victorii consecutive (Leipzig, Bayern sau Dortmund sau toate 3), avem și câștigătoare Bundesliga (Leipzig are 10.00 cotă), putem să pariem și pe retrogradate, și pe cotă 4.00 pentru Timo Werner golgheter la sfârșitul campionatului. Și mai avem, da, avem și pe liga a doua a Germaniei (Zweite Bundesliga).

Și avem atât de mult timp să ne pregătim pentru Fussball Fest, cum îi zice tot românul.

