Bundesliga se reia in 4 zile, iar ele isi vor vedea preferatii din nou pe teren! TOP 10 cele mai frumoase iubite ale fotbalistilor din Germania | GALERIE FOTO

Bundesliga este primul campionat important al Europei care se va relua.

Bundesliga a primit unda verde din partea Guvernului din Germania si sezonul va fi reluat din 16 mai.

VEZI AICI programul complet al etapei 26.

Cei de la The Sun au realizat un top al celor mai frumoase iubite ale fotbalistilor din Germania, care isi vor vedea preferatii din nou la treaba in Bundesliga.

1. Scarlett Gartmann

Scarlett este sotia lui Marco Reus, jucator la Borussia Dortmund, iar cei doi se intalnesc din decembrie 2015.

Ei s-au casatorit in 2019 si au impreuna un copil nascut in acelasi an.

2. Sandra Jerze

Serge Gnabry, atacantul lui Bayern Munchen, a cucerit-o pe Sandra chiar in timpul pandemiei de Covid-19. Relatia lor a devenit foarte apropiata, iar cei doi au petrecut sarbatorile Pascale impreuna.

3. Brommel Ann-Kathrin

Kathrin este iubita lui Mario Gotze din anul 2012, iar din anul 2018 sunt casatoriti. Relatia lor este una foarte stransa, iar Kathrin l-a ajutat pe Gotze sa treaca prin mai multe dificile in ultimii ani din cauza problemelor de sanatate.

4. Izabel Goulart

Izabel Goulart a fost numita una dintre cele mai sexy femeil ale revistei People in 2007. Modelul Brazilian a lucrat in trecut la Victoria Secret si este logodita cu Kevin Trapp, portarul lui Eintracht Frankfurt.

5. Anna Lewandoski

Anna este o atleta de invidiat si experta in sanatate si nutritie. Tanara a reprezentat Polonia la campionatele de karate din intreaga lume si este sotia super-atacantului Robert Lewandoski, jucatorul lui Bayern Munchen.

6. Mirjana Zuber

Mirjana a fost finalista Miss Elvetia si este casatorita cu mijlocasul lui Hoffenheim, Steven Zuber.

7. Christina Ginter

Fundasul Borussiei Monchengladbach, Mathhias Ginter, este casatorit cu Christina din anul 2018, an in care fotbalistul a participat la Cupa Mondiala din Rusia.

8. Hana Behounkova

Hana i-a furat inima lui Patrick Schick, atacant de 24 de ani imprumutat de AS Roma la RB Leipzig.

9. Julia Vigas

Thiago Alcantara este casatorit cu Julia din anul 2015. Ei s-au cunoscut in perioada in care Alcantara evolua la Barcelona.

10. Cathy Hummels

Este sotia fundasului Mats Hummels si a fost votata drept cea mai populara iubita de fotbalist din Germania, in anul 2013.

Cei doi s-au casatorit in iunie 2015 si au un fiu in varsta de doi ani.

Tweet Bundesliga Citeste si: